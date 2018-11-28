Hava soğuk bile olsa egzersiz yapın!

SOĞUK HAVADA EGZERSİZİN AVANTAJLARI

Prof. Dr. Defne Kaya, soğuk havada egzersiz yapmanın sıcak havadan çok daha avantajlı olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı:

1. "Sıcak ve nemle boğuşmanız gerekmez: Kışın soğuk bizi daha canlı ve uyanık hissettirir.

2. Soğuk havada egzersize daha uzun süre dayanabilirsiniz: Daha çok enerji harcarsınız.

3. Az da olsa, kışın da güneş ışığı almalısınız: Güneş ışığı sadece Vitamin D ihtiyacımız için değil ruh halimizi iyileştirmek için de gereklidir.

4. Egzersiz, soğuk ve grip dönemlerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir: Günde birkaç dakikanızı egzersize ayırırsanız ya da yürürseniz, bu bile basit bakteri ve viral enfeksiyonlara karşı sizi korur."

KIYAFET

İnce ama kat kat giyinmek, katmanlar arasında havanın kalmasını sağlar bu da sizi sıcak tutar. Soğuk havalar, güçlü rüzgârlar ve nem vücut ısınızı çalar.Eğer yağmur, kar ya da ter nedeniyle ıslanırsanız, vücut ısınız daha da üşer. Kat kat giyinmek, ısıyı katmanlar arasında tutmak ve ıslaklığı da doğrudan cilde ulaşmasını engellemesi için çok önemlidir. Cildinize yakın kıyafetiniz asla pamuklu olmamalı. Pamuk ter ve ıslaklığı emer, cilt daha soğuk hissetmeye başlar. İç katmanın nem emici ve hafif spor performans materyalinden olmasını tercih edin. En dış giysiniz de ince ve su geçirmeyen bir materyalden yapılmış olmalı.

SIVI TÜKETİMİ

Soğuk havada su tüketimi önemlidir. Tüm aktiviteler için geçerlidir aslında, egzersiz veya yürüyüş sırasında asla susama hissi oluşmamalıdır. İçine sıcak bir bitki çayı koyabileceğiniz küçük bir spor termosu yanınıza alarak, içinizi de ısıtabilirsiniz.”

EVDE DE YAPILACAK AKTİVİTELER

Kışın ev içinde yapılabilecek aktiviteler olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Defne Kaya, yağmur, kar, kış, buz, rüzgâr ve çamurda yürümekten hoşlanmayanlara da “Sadece TV kumandasına uzanmakla yetinmeyin. Hareket etmek için illa pahalı spor salonlarına ya da pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok” dedi.

Prof. Dr. Defne Kaya, ev ya da kapalı mekânlarda yapılabilecek aktiviteleri de şöyle sıraladı:

1. Fizyoterapistinize danışarak evde yapabileceğiniz egzersiz reçetesi edinebilirsiniz.

2. Dans edebilirsiniz.

3. Ev temizleyebilirsiniz.

4. Alışveriş merkezlerinde tempolu yürüyebilirsiniz.

5. Paten kayabilirsiniz.

6. Belediyelere ait merkezlerdeki ücretsiz eğlenceli grup derslerine katılabilirsiniz.

7. Bahçenize bakım yapabilirsiniz.

8. Apartmanınızdaki merdivenleri inip çıkabilirsiniz

HAFTADA ÜÇ GÜN 150 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN

“Yeter ki haftada en az üç gün toplamda 150 dakika kalp hızınızı değiştirecek egzersizler yapın” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, “Ben kış ya da bu soğuk havalarda da temiz hava ve güneş ışığına ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak, hem kalbinizi hem de ruhunuzu kışın kasvetinden korumak için doğaya çıkıp yürümenizi öneririm. Sağlıkla ve uzun yaşamak için daha az oturun daha çok hareket edin” dedi.