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Aktüel

Hava sıcaklıkları artacak

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:10:13 -
Hava sıcaklıkları artacak

ANKARA (AA) - Türkiye'de hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.

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