Hava sıcaklığına aldandılar: Hatay'da portakal ağaçları çiçek açtı!

Türkiye'nin birçok kentinde Ocak ayı da yağışsız devam ederken Hatay'ın Erzin ilçesinde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kışın en sert aylarından Ocak'ta olmamıza rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı Hatay'da portakal ağaçları erken çiçek açtı.

'Mart ve Nisan aylarında açması gerekirdi'

Narenciye üreticisi Mustafa Örs, portakal ağaçlarının Ocak ayında çiçek açmasına ilişkin açıklamasında, "Narenciye ağaçlarının çiçekleri mart ve nisan aylarında açması gerekirken hava koşullarının sıcak gitmesi nedeniyle ocak ayında açması bizleri şaşırttı. Uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadık. Bir tarafta dalında toplanmamış portakallar, diğer yanda dalında açmış çiçekler görülüyor. Bu durum arıların da uyanmasına neden oldu." dedi.

'İnşallah yağmur gelir ve bu sıkıntı biter'

Narenciye ve bal üreticisi Vahap Öter ise 2021 yılının ilk günlerinin yaşanmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birçok bitki ve ağaçların şimdiden çiçek açtığını belirterek şunları söyledi:

"Narenciye ağaçlarında bu yıl verim seyrek olacaktır. Arılar da polen getiriyor ama bal yapmıyor bunlardan. Bu durum arılar için de zararlı olabilir. İnşallah yağmurlar gelir ve bu sıkıntı biter."