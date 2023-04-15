Hava savunmadaki Fransız ambargosuna Türkiye'den milli çözüm

Türk savunma sanayii, son dönemde hava savunma ve havadan havaya füzeler alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Roketsan tarafından geliştirilen HİSAR-A+, HİSAR-O+, HİSAR-RF ve SİPER tipi hava savunma füzeleri ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hava hava füzeleri, aşamalı olarak seri üretime geçiyorlar.

Hava savunma ve hava hava füzelerine ait harp başlıklarının, hedef hava platformlarına en yakın mesafede infilak etmeleri için kritik öneme sahip lazer yaklaşma sensörleri, Türk firmaları tarafından Fransız Thales (esasında Thales’in İngiltere biriminden) şirketinden tedarik ediliyordu.

Yakın geçmişte Fransız Thales şirketi, lazer yaklaşma sensörleriyle ilgili olarak Roketsan’a ambargo uyguladı. Bunun üzerine ise Roketsan, milli imkanlarla geliştirdiği ‘radar yaklaşma sensörünü’, HİSAR tipi hava savunma füzelerine devreye aldı.

Öte yandan TÜBİTAK SAGE ise Milli Lazer Hedef Algılayıcı (MİHAL) Projesi kapsamında ‘lazer yaklaşma sensörü’ geliştirdi. Geçtiğimiz yıl test faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilen MİHAL Lazer Yaklaşma Sensörü için seri üretim kararı alındı.

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Fransa’nın lazer yaklaşma sensörü alanında Türkiye’ye uyguladığı ambargo, Türk savunma sanayiinin hem radar hem de lazer tabanlı yaklaşma sensörlerini milli imkanlarla geliştirmesiyle sona erdi. Öte yandan Roketsan ve TÜBİTAK SAGE, geliştirdiği sensörleri ihraç etme amacıyla pazar geliştirme faaliyetlerine de başladı.

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk savunma sanayii, lazer ve radar tabanlı yaklaşma sensörlerinin avantajlarından aynı anda yararlanmak amacıyla şimdi de “Hibrit Yaklaşma Sensörü” geliştirme faaliyetlerine başladı.

Yaklaşma sensörleri, hava hedeflerini imha etmek amacıyla geliştirilen füzeler için kritik öneme sahip bir donanım olarak öne çıkıyorlar. Bu tür füzelerin harp başlıklarının, hava hedefine en ideal mesafede infilak etmesi için gerekli bilgi yaklaşma sensörlerinden elde ediliyor.

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