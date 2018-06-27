Hava Kuvvetlerine dev FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hava kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 21'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 tuğgeneral,2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen den 30’u pilot olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında 27.06.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 20 ilde devam etmektedir.

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi için Marmaris’e giden darbeci askerleri yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilmiştir.