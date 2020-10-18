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Gündem Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’ten 46 asker FETÖ’den tutuklandı
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Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’ten 46 asker FETÖ’den tutuklandı

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde 13 Ekim’de gözaltına alınan 98’i Hava Kuvvetleri, 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup, 105’i muvazzaf 110 askerden 17’si daha tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:50:00 -
Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’ten 46 asker FETÖ’den tutuklandı

Dün adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin 17'sinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 46’ya yükseldi. Dün ayrıca Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara’da, aranan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, ekonomik açıdan zor durumdaki FETÖ üyelerine yardım toplayan 24 şüpheliden 12’si tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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