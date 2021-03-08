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Gündem Hava durumu | Meteoroloji hava bugün yarın nasıl?
Gündem

Hava durumu | Meteoroloji hava bugün yarın nasıl?

Meteoroloji hava durumu yağmur, kar yağışı var mı? Cemrenin düşmesi sonrası vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji yeni haftada yağışların olup olmayacağını, kar yağışının nerelerde olacağını açıkladı. Peki Meteoroloji hava durumu nasıl? Hava nasıl olacak? İşte hava durumu bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:40:00 - 2021-03-08 11:41:27
Hava durumu | Meteoroloji hava bugün yarın nasıl?

Türkiye yeni haftaya mevsim normalleri üstünde sıcaklıklarla başlayacak. Hafta içinde zaman zaman yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıklar, Perşembe günü yeni yağışlı sistemle beraber mevsim normalleri civarına tekrar inecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı devam edecek. Bölgede yaşayanların çığ riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Perşembe günü yeni bir yağışlı hava dalgası ülkeye girecek, sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da sıcaklıklar 9-14 derece arasında değişecek. 

İstanbul hava durumu

İstanbul yeni haftada sadece perşembe günü yağışlı olacak. Diğer günler ise parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar hafta boyunca gündüz 9 ila 14 derece arasında değişecek. Anakara hava durumu nasıl? Ankara'da Perşembe hariç yağış yok. Önümüzdeki hafta Başkent'te de Perşembe hariç yağış yok. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar 10 ila 15 derece arasında değişecek.

İzmir ava durumu

İzmir'de sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek.İzmir de Perşembe yağmurlu olacak. Diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükselecek.

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