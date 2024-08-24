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Yerel Hava almak için balkona çıktı yere çakıldı!
Yerel

Hava almak için balkona çıktı yere çakıldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 16:45:00 - 2024-08-24 16:46:40

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Aksakal’ın balkondan düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için evinin balkonuna çıkan Serkan Aksakal dengesini kaybederek korkuluklardan aşağıya düştü.

Komşularının durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından ağır yaralanan Serkan Aksakal ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aksakal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evinin balkonundan dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybeden Serkan Aksakal’ın zemine düştüğü o anlar kamera yansıdı.

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