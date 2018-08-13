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Hatıra olsun diye çektiler, son fotoğrafları oldu

Geçtiğimiz günlerde Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:43
Hatıra olsun diye çektiler, son fotoğrafları oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi. Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.

Kayseri'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:43
  1. Kayseri
  2. Hakkari
  3. Nurcan Karakaya
  4. Şehit
  5. Mustafa Bedirhan Karakaya
  6. Astsubay Serkan Karakaya
  7. Son fotoğraf

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