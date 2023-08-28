Hatice Kolçak uyardı! Kötü haber: Kısa vadeli yatırımcıların başı dertte, artık düşüşler kalıcı değil aştı! İşte açıklaması
Kripto Para, Altın ve Dolar piyasaları ile ilgili derinlemesine analizler yayınlayan Uzman isim Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, piyasada düşüşlerin olmasına neden olan karara dair düşüş yaşayan gram altın için kısa vadeli yatırımcılarına çok kritik uyarılarda bulundu. Yeni açıklamalarında kötü haber diyerek “Benzinli altın” döneminin başlayacağına işaret etti.
Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı sonrasında piyasada hareketlilik başladı. Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 750 baz puanlık artışla yüzde 25'e çıkarıldı, TL dolar karşısında değer kazandı. Ekonomistlerin yoğun olduğu günlerde alınan karar beklentinin çok çok üzerinde yer aldı.
Yatırımcıların gündeminde yer alan faiz kararı sonrasında düşüşler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz kararı sonrasında uzman isimlerden açıklamalar geldi. Yatırımcıların merakla beklediği açıklamaların ardına kısa vadeli yatırımcılara seslendi
YouTube platformu üzerinde Kripto Para, Altın ve Dolar piyasaları ile ilgili derinlemesine analizler yayınlayan Uzman isim Hatice Kolçak tahminlerinde;
FAİZ KARARI SONRASI SON DURUM
Merkez Bankası tarafından beklenenin üzerinde açıklanan faiz artışı 750 baz puan olarak duyuruldu. Faiz artışı ile birlikte tarihi bir rekora imza atılırken, faiz oranları yüzde 25'e kadar yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Alınan karar sonucunda ise gram altın ve döviz kurundaki ani düşüş yatırımcıyı sarstı. Hızlı bir düşüş yaşanırken, hafta sonu ile birlikte durgunlaştı. Güvenli liman olarak altın kurunda da yaşanan düşüş sonrası uzman isimden ilk açıklamalar geldi.
UZUN VADELİ YATIRIMCILARA SESLENDİ
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak yaptığı açıklamalar ile yatırımcının yüreğine su serpti. Gram altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek, uzun vadeli yatırımcılara müjdeyi verdi. Gram altının 1.500 TL seviyelerine kadar gerilemesinin ardından FED faiz artışına yönelik güçlü sinyaller verildiğini ifade etti.
Bu sinyallerin ardından 1654 seviyesine yükselen gram altın tavsiyelerde bulunarak gram altın yatırımcısına seslendi. Düşüşlerin kısa vadeli yatırımcıları etkileyeceği tahmin ediliyor.
YENİ DÖNEMİ DUYURDU
Gram altında tavsiyelerde bulunan ünlü ekonomist her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu duyurdu. Piyasadaki hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak, “Altın altlarında yaşanan dalgalanmanın uzun vadeli yatırımcının stratejisini etkilememesi” ifadeleriyle birlikte yatırımcıları sakin kalmaya davet etti.
Doğru zamanda yatırım için tavsiyeler bulunurken akaryakıttan da bahsetti. Altın fiyatlarının akaryakıt değerlerindeki değişimden etkileneceğini ifade ederek, “Benzinli altın” döneminin başlayacağına işaret etti.