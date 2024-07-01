Hatice Kolçak son kez uyardı: Gram altını olan olmayan Perşembe gününe kadar bunu yapsın
Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili olarak yeni tahminlerini paylaştı. Kolçak, altın için toplama dönemine girildiğini ve imkanı olanların alması gerektiğini ifade etti.
Ekonomist Hatice Kolçak, büyük bir dalgalanma beklediğini belirterek altın yatırımcılarına seslendi.
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirerek yatırımcıların dikkatini çekecek önemli uyarılarda bulundu.
Birikimlerini altında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için kritik bir zaman dilimine girildiğini kaydeden Kolçak, doğru yatırım konusunda doğru zamanlamanın önemine dikkat çekti.
Piyasalardaki dalgalanmalara işaret eden Hatice Kolçak, yatırımcılara şu şekilde seslendi:
“Piyasaların durumu bu biçimde, yolumuza moralimizi bozmadan devam etmeliyiz. Beklemeli ve sabırlı olmalıyız. Aslında yatırımcılık büyük ölçüde psikoloji ve sabırdan oluşur. Bu işin yüzde 95’i sabır ve güçlü bir psikolojik duruş gerektirir.”
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Altın piyasasındaki gidişatı da ele alan Kolçak, şu şekilde konuştu:
“Bu hafta boyunca altın piyasası satış baskısı altında kaldı. Perşembe ve Cuma günleri açıklanacak veriler öncesi dalgalanmalar sürüyor. Fed üyelerinin açıklamaları piyasada büyük etkiler oluşturuyor. Altın şu anda 2 bin 316 dolar seviyesinde. Hemen bir yükseliş beklememek lazım. Bu süreç sabır ve zaman gerektirir. Destek seviyelerine çok yakınız.”
Yatırımcılara stratejik alımlar yapmayı tavsiye eden Kolçak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Destek seviyelerine oldukça yaklaştık. Bu, toplama, alım ve biriktirme dönemi. Altın piyasasındaki durumu ancak bu şekilde lehimize çevirebiliriz.”
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