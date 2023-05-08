Hatice Kolçak altını ve doları olanları uyardı! Önümüzde 48 saatte çok ama çok önemli, bir şeyler değişebilir

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket yavaş yavaş devam ederken gram altın ise ons altın tarafından destek almayı sürdürüyor.

Seçim haftası nedeniyle yatırımcıların tedirginliği sürerken piyasalar 10 Mayıs'ta ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklandı.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yatırımcıları uyardı.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "10 Mayıs'ta Amerikan enflasyonu gelecek. Tüm piyasalar bu karardan etkilenecek. Çarşamba günü gelecek enflasyonun geçen ayla beklenenle aynı olduğu görülüyor. Artık düşüş beklenmiyor. Bu beklenen bir durum. Eğer veriler beklentinin üzerinde gelirse piyasalara satış gelir. Ons altın, kriptolar ve borsada bunları görebiliriz. Cuma günü tarım istihdam verileri gelmişti. Bu aslında piyasaları pozitif etkileyen bir durumdu. Bu hafta FED başkanları da konuşacak. Onlarında etkisi olacak. Perşembe günü Üfe verileri gelecek. Çin'den ve İngiltere'den de önemli verileri bekliyoruz. Ama genel olarak küresel piyasalara enflasyon verisi damga vuracak. Dolar/TL'de çok önemli bir gelişme beklemiyorum. Ama seçim diğer tura kalırsa orada senaryo değişebilir. Bu hafta enflasyonda düşüş görürse ons altının 2030 dolarların üzerlerine çıktığını görebiliriz" dedi.

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