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Hatice annemizin evini yıkıp tuvalete çevirdiler... Suudlular Mekke’yi Las Vegas’a dönüştürdü!

Ünlü haber inceleme sitesi Midan'da yer alan raporda Mekke’nin her geçen gün Las Vegas’a daha da benzediği belirtilerek Kâbe’yi tepeden gören bir otel odasında geçirilecek bir gecenin 5 bin dolara mal olduğu ifade edildi.

30 Ekim 2018 Salı 15:36
Hatice annemizin evini yıkıp tuvalete çevirdiler... Suudlular Mekke’yi Las Vegas’a dönüştürdü!

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan’ın son yıllarda geçirdiği dönüşüm İslam aleminde büyük bir tepkiyle karşılanırken İslam’ın doğduğu kutsal şehir Mekke de her geçen gün kapital başkentlere benziyor.

O Mekke bu Mekke değil!

Dünyaca ünlü Midan haber inceleme sitesi, Mekke’nin geçirdiği dönüşümü ele alan 5 dakikalık bir video-haber yayınladı.

Geride kalan 20 yıllık süreçte Mekke’nin yüzde 95’e varan bir değişim geçirdiği belirtilerek “Sizin bildiğiniz Mekke, dedenizin gittiği Mekke değil” ifadelerine yer verildi.

Hazreti Hatice Annemizin evini tuvalete çevirdiler

Hazreti Muhammed (sas)’in eşi Hatice annemizin evinin yıkılarak 1400 kişilik genel tuvalet yapıldığı bildirilen raporda İslam’ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir’in (ra) evinin yıkılmasıyla da Hilton’un bu araziye devasa bir otel kondurduğu bildirildi. UNESCO’nun uluslararası miras listesinde bulunan Osmanlı bakiyesi tarihi Ecyad kalesi’nin de yıkılarak yerine saat kulesi kondurulduğu belirtildi.

Kâbe’yi tepeden gören bir odada bir gecenin bedeli: 5 bin USD

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (sas)’in evine girişin bugün yerine kurulan bir ofis vesilesiyle yasaklanmaya çalışıldığı belirtiren raporda Mekke’nin her geçen gün Las Vegas’a daha da benzediği belirtilerek Kâbe’yi tepeden gören bir otel odasında geçirilecek bir gecenin 5 bin dolara mal olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:36
  1. Hilton Otel
  2. Suudi Arabistan
  3. Kabe
  4. Mekke
  5. tuvalet
  6. hazreti hatice
  7. Ebubekir

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    Yüce Allah bizi afetsin İnşallah.nasıl bir yıkım içindeler vahhabiler.ve oraya gidip yukarlardan kabeyi izlemek korkmadan ürpermeden ..lüks içinde .oraya gidiş amacı insanın özüne dönme çabası değilmiydi.hırslarını yenmek..vahhabiler belliki yahudi temelli starejilerle güç ve hırs empoze etmeye devam ediyorlar.
  • berzah_berzah_1 sa önce
    ey müslümanlar,mekke ve medine özerk olmalı,suudlardan ayrılmalı,ha olmadı olmayacak vs.hac zamanını kısa tutun öyle gidip 40-45 gün kalmayın,durdukça bunlar para kazanıyor,dünyada insanlar aç perişan müslümanların hali ortada arakan kan ağlıyor,gazze siyonistin zülmüaltında inliyor,sen umreye gidip 3000-5000 bin dolar geceliğine otelin para ödersen,vay haline,farz ibadetler yerine getirilir şarttır olmazsa olmazdır,umre ise farz değildir,orda gidip kal kalabildiğin kadar böyle zihniyet olmaz,adamlar kabenin tepesine otel kuracak çekinmeseler,para gelsinde ne olursa olsun,zihniyet zihniyet değil,bari biz onlara alet olmayalım
  • seyfettin günel seyfettin günel 1 sa önce
    kardeşim biz müslümanlar uyursak bu böyle olur dahada kötüsü olacak filistine libyaya miyambara ıraka yemene suriyeye bir bakın bakında kendinize gelin bizi yönetenler
  • Yavuz ArasYavuz Aras1 sa önce
    Aşağılık herifler
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