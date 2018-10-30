Hatice annemizin evini yıkıp tuvalete çevirdiler... Suudlular Mekke’yi Las Vegas’a dönüştürdü!

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Suudi Arabistan’ın son yıllarda geçirdiği dönüşüm İslam aleminde büyük bir tepkiyle karşılanırken İslam’ın doğduğu kutsal şehir Mekke de her geçen gün kapital başkentlere benziyor.

O Mekke bu Mekke değil!

Dünyaca ünlü Midan haber inceleme sitesi, Mekke’nin geçirdiği dönüşümü ele alan 5 dakikalık bir video-haber yayınladı.

Geride kalan 20 yıllık süreçte Mekke’nin yüzde 95’e varan bir değişim geçirdiği belirtilerek “Sizin bildiğiniz Mekke, dedenizin gittiği Mekke değil” ifadelerine yer verildi.

Hazreti Hatice Annemizin evini tuvalete çevirdiler

Hazreti Muhammed (sas)’in eşi Hatice annemizin evinin yıkılarak 1400 kişilik genel tuvalet yapıldığı bildirilen raporda İslam’ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir’in (ra) evinin yıkılmasıyla da Hilton’un bu araziye devasa bir otel kondurduğu bildirildi. UNESCO’nun uluslararası miras listesinde bulunan Osmanlı bakiyesi tarihi Ecyad kalesi’nin de yıkılarak yerine saat kulesi kondurulduğu belirtildi.

Kâbe’yi tepeden gören bir odada bir gecenin bedeli: 5 bin USD

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (sas)’in evine girişin bugün yerine kurulan bir ofis vesilesiyle yasaklanmaya çalışıldığı belirtiren raporda Mekke’nin her geçen gün Las Vegas’a daha da benzediği belirtilerek Kâbe’yi tepeden gören bir otel odasında geçirilecek bir gecenin 5 bin dolara mal olduğu ifade edildi.