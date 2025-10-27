  • İSTANBUL
Dünya

Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onaylayan ifadeler kullandı. Hatemi "Türkiye'nin petrolü yok ama bizden ileri gitmiştir" ifadelerini kullandı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Türkiye'nin petrolü olmamasına rağmen turizm ve sanayi ile ülkesinden daha ileri seviyelere ulaştığını söyledi.

"Khatami Media" internet sitesine göre, Hatemi, İran'ın Yezd kentine yaptığı ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatemi, "Türkiye bizim için bir modeldir, demek istemiyorum ancak Türkiye'nin bir damla petrolü yok. Fakat bugün turizm ve sanayi ile bizden çok ileri gitmiştir. Bizim petrolümüz vardı, onların yoktu ama onların turizm gelirleri, bizim toplam petrol gelirimizden daha fazla." dedi.

İran ekonomisinin petrole dayalı olmasından şikayet eden Hatemi, şunları kaydetti:

"Körfez ülkelerinin bilim ve teknolojiye yatırımlarını bir kenara bırakın, bizim turizm gelirlerimizi onlarla karşılaştırın. Biz başka hayallerin peşinden gittik. Bölgedeki diğer ülkelerin gerisine düştük. Bizim kalkınmamız yalnızca askeri alanda oldu. O da füze programımız sayesinde. Bu nedenle bölgede askerî alanda üçüncü sıradayız ama diğer göstergelerde oldukça gerilerdeyiz."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da geçen hafta Urumiye kentinde yaptığı bir konuşmada, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, "Türkiye, Japonya ve Kore'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi." ifadelerini kullanmıştı.

