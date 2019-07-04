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Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

- Teknik direktör İlhan Palut: "Geçen sezon final oynamış bir takım bu sene içinde bir Süper Lig'e çıkma hedefi mutlaka koyacaktır"

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:03
Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları


HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kontrolü çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genç oyuncu destekli bir kadro ile yeni sezon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Gelecek hafta başı itibarıyla 18 kişilik kadroyla Erzurum'da kampa gideceklerini aktaran Palut, transferi tamamlayıp tam takım haline geleceklerini kaydetti.

Palut, sağ bek, orta saha, forvet ve kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini ve bu taleplerini yönetime sunduklarını söyledi.

Geçen sezonki kadroyu mümkün olduğunca korumak istediklerini aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Beş transfer yaparak sezona başlamayı düşünüyoruz. Her mevki için belirlediğimiz isimler var. Yönetimimizde bunlar mevcut. Biz gerçekten bu lig için iyi oyuncular istiyoruz. Bu 5 transferimizin takımımızı daha yukarıya götürecek isimler olmasını istiyoruz. Yönetim kurulumuz da bu isimleri takımımıza kazandırma adına çalışmalarını sürdürüyor.

Her sene takımlar ya da herhangi bir işte insanlar üstüne koymak ve daha iyisini yapmak ister. Geçen sezon final oynamış bir takım bu sene içinde bir Süper Lig'e çıkma hedefi mutlaka koyacaktır. Ancak nasıl bir Hatayspor göreceğiz, tam manasıyla hedefimiz ne olacak sorusunun cevabı transfer döneminin sonuçlanmasıyla beraber iyice ortaya çıkacaktır. Bize düşen her şartta en iyisini yapmak, elimizdeki kadrodan en yüksek verimi almak ve Hatayspor'u gelebileceği en yüksek noktaya getirmek."

Palut, transfer çalışmaları kapsamında en son Aytemiz Alanyaspor'da oynayan Bobo ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini, bundan sonrasını da yönetim ve Bobo arasındaki konuşmaların belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Mesut Çaytemel ise yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi.

Geçen sezon Süper Lig'i play-off finalinde kaçırdıklarını hatırlatan Mesut Çaytemel, "Bu sene en baştan hedefimizi sıkı tutup, inşallah geçen sezon kaçırdığımız Süper Lig'i bu sene camia olarak yakalamak istiyoruz. Sezonu en geç kapatan ve en erken açan takımlardan biriyiz. Bu da gösteriyor ki yeni sezondaki hedefimize sımsıkı sarılacağız. İnşallah yeni sezon bizlere güzellikler getirir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:03
  1. antrenman
  2. Hatayspor
  3. İlhan Palut
  4. Spor Toto 1. Lig

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