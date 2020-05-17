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Spor

Hatayspor'da ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:05:00 -
Hatayspor'da ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.

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