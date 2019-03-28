Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı



HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da Hamza Gür ve Sadi Karaduman'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde forvet oyuncusu Hamza Gür ve defans oyuncusu Sadi Karaduman ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı.

İmza töreninde, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, başkan vekili Aydın Toksöz, genel sekreter Rahmi Vardı ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.



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