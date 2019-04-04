Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Spor Toto 1.04 Nisan 2019 Perşembe 15:24
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı.
Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken Birevim Elazığspor maçında 11’de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise 5’e 2 ve dar alan çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
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