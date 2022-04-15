  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
Spor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:02:00 -
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatay ekibi, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı takımda sakatlığı süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay