Hatayspor, İstanbulspor hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Spor Toto 1.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 22 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5’e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor, yarın sabah gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından maç için yola çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.