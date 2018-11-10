Hatayspor ikinci yarıda güldü! 2-1

1. Lig'in 12. haftasında Afyonspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor, Gökhan Karadeniz ve Sinan Kurumuş'un golleri ile mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken, 55. dakikada Gökhan Karadeniz, Afyon ağlarını sarstı ve Hatayspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

72. dakikada sahneye Sinan Kurumuş çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Ev sahibi Afyonspor adına tek gol Sinan Özkan'dan geldi, Özkan 80. dakikadan penaltı vuruşu ile golü bulsa da mağlubiyete engel olamadı.

Bu skorla Hatayspor, 18 puanla ligde 7. sıraya yükseldi. Afyonspor ise 11 puanla 14. sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta evinde Altay'ı ağırlayacak. Afyonspor ise deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.