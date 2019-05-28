Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı bilet fiyatları ne kadar? Spor Toto 1. Lig play off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep takımları karşı karşıya gelecek. Biletler Passolig üzerinden satışa sunulurken iki takım taraftarları bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı bilet fiyatları ne kadar? Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep takımları karşı karşıya gelecek. Biletler Passolig üzerinden satışa sunulurken iki takım taraftarları bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı bilet fiyatları ne kadar? Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Spor Toto 1. Lig play off finali: Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Hatayspor tribünü biletleri Antakya Atatürk Stadyumu ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu gişelerinden satılacaktır. Gazişehir Gaziantep FK tribünü biletleri Gaziantep Stadyumu ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu gişelerinden satılacaktır. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu gişeleri 29.05.2019 Perşembe günü açılacaktır ve maç günü bilet satışı yapılmayacaktır. Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı bilet fiyatları ne kadar? ATI TRİBÜNÜ HATAYSPOR Fiyat: 25,00 ₺ GÜNEY TRİBÜNÜ HATAYSPOR Fiyat: 15,00 ₺ DOĞU TRİBÜNÜ GAZİŞEHİR Fiyat: 25,00 ₺ KUZEY TRİBÜNÜ GAZİŞEHİR Fiyat: 15,00 ₺

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