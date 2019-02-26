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Hatayspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hatayspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray 2-0 galibiyet alarak avantaj elde etmişti. Peki, Hatayspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

26 Şubat 2019 Salı 15:47
Hatayspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hatayspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray 2-0 galibiyet alarak avantaj elde etmişti. Peki, Hatayspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

Luyindama, ilk golünü Galatasaray'a attı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ikinci maçında Hatayaspor'a karşı kaydetti.

Devre arası transfer döneminde Belçika'nın Standard Liege ekibinden kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Kongolu futbolcu Christian Luyindama, yeni takımıyla ikinci maçında golle tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor karşısında başarılı futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 7. dakikasında Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hatay müsabakasına ilk 11'de başlayan Kongolu futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Christian Luyindama, Hatayspor maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nun da çimlerine bastı.

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:47
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