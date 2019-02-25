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Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri tükendi, taraftar isyan etti

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri tükendi, taraftar isyan etti

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi. Bunun üzerine Hataysporlu taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.


Antakya Atatürk Stadyumu’nda 27 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı öncesi biletler sabah saatlerinde satışa çıkarıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu Passolig gişesi önünde biletlerin tükendiğini öğrenen taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.


Uzun süre stat ve gişe etrafında sloganlar atan taraftarlar, polisin iknası üzerine dağıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
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