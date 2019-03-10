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Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0

1. Lig’in 25. hafta mücadelesinde Hatayspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

10 Mart 2019 Pazar 15:52
Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0

Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta mücadelesinde Hatayspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

 

2. dakikada Selim Ilgaz’ın ortasında Caner Hüseyin Bağ altı pas içinde topu filelere yolladı. 1-0

 

16. dakikada Mesut Çaytemel’in ortasında ceza alanı içinde Selim Ilgaz topu Mirkan’ın aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

 

73. dakikada Mesut Çaytemel’in ortasında ceza sahası içinde Hamza Gür’ün kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0

 

84. dakikada ceza sahası içinde Hamza Gür yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

 

85. dakikada penaltı için topun başına geçen Mesut Çaytemel’in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Hamza Gür ağlara gönderdi. 4-0



Stat: Antakya Atatürk

 

Hakemler: Yiğit Arslan xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx

 

Hatayspor: Akın xxx, Selim xxx (Korkishko dk. 70 x), Kubilay xxx, Gökhan xxx, Mesut xxx, Mirkan xxx (Hamza Gür dk. 63 xxx), Sadi xx, Diallo xx (Bakary Nimaga dk. 86 ?), Yusuf xx, Murat xx, Caner xxx

 

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Dingil

 

Teknik Direktör: İlhan Palut

 

Eskişehirspor: Melih Ağa x, Sezgin x, Kamal Issah x (Alperen Kocabaş dk. 67 x), Erdal Akdarı x, Furgan Polat xx, Sekidika xx, Hakan Aslantaş x (Fevzi Yıldırım dk. 76 ?), Mehmet Özcan xx, Halil Öner x (Sissoko dk. 46 x), Ferhat Kiraz xx

 

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Dabanlı, Cemali Sertel

 

Teknik Direktör: Fuat Çapa

 

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 2), Mirkan Aydın (dk. 16), Hamza Gür (dk. 73 ve 85) (Hatayspor)

 

Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:52
  1. Hatay
  2. Eskişehir
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