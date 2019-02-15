Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Spor Toto 1.15 Şubat 2019 Cuma 15:02
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda ısınma, 5’e 2, taktik ve dar alanda çalışma yapıldı.
Antrenmanın ardından bordo-beyazlılar tesislerde kampa girdi.
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