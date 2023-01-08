Hataylı kuaför, engellileri ücretsiz tıraş ediyor
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 13 yıldır berberlik yapan Mehmet Kemal Kanat, iş yerine gelen ve evlerine gittiği engellilerin saç tıraşı ve bakımlarını ücretsiz gerçekleştiriyor.
Engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak isteyen Kanat, bir ay önce bu uygulamayı başlattı. Projenin yayılması temennisinde bulunan Kanat, “İş yerime gelen engelli çocuklarımızın veya yetişkin amcalarımızın saç kesim ve bakımlarını onların isteklerine göre yapıyoruz. Gelemeyecek olanların ise evlerine giderek saç kesimlerini yapıyoruz. Bu projemiz engelli kardeşlerimiz istediği sürece devam edecek” dedi.