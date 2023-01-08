Hataylı kuaför, engellileri ücretsiz tıraş ediyor

Engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak isteyen Kanat, bir ay önce bu uygulamayı başlattı. Projenin yayılması temennisinde bulunan Kanat, “İş yerime gelen engelli çocuklarımızın veya yetişkin amcalarımızın saç kesim ve bakımlarını onların isteklerine göre yapıyoruz. Gelemeyecek olanların ise evlerine giderek saç kesimlerini yapıyoruz. Bu projemiz engelli kardeşlerimiz istediği sürece devam edecek” dedi.