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Ekonomi Hatay’ın zeytinyağı yurtdışında da tüketiliyor
Ekonomi

Hatay’ın zeytinyağı yurtdışında da tüketiliyor

Hatay Altınözü’nde üretilen zeytinyağı, Amerika, Afrika ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:16:00 -
Hatay’ın zeytinyağı yurtdışında da tüketiliyor

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 60’ında hasadın yapıldığını belirtti. Bu yıl verim, kalite ve fiyattan memnun olduklarını aktaran Kaya, “Burada ürettiğimiz zeytinyağı ihracata da gidiyor. ABD’ye, Kanada’ya, Afrika’ya ve sınırlı miktarda Avrupa’ya ihracatımız var” dedi.

Kaya, ilçede üretilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 30’unun ihraç edildiğini; geri kalanının yurtiçinde tüketildiğini dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton zeytinyağı ürettiklerini, bu yıl 12 bin 500 tondan fazla yağ beklediklerini söyleyen Kaya, şöyle konuştu: “Altınözü ilçesinde her geçen gün zeytinlik alanlarımız artıyor. Şu anda yaklaşık 191 bin dönüm alanda zeytin üretimimiz var. Üreticilerimizi ve zeytinyağı fabrikalarımızı İlçe Tarım Müdürlüğümüz olarak sık sık denetliyoruz. Üretim koşullarına bakıyoruz, aynı zamanda hijyen denetimlerimizi yapıyoruz. Her zaman çiftçimizin yanındayız.”

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