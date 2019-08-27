0553 313 94 23

Hatay’ın saklı cenneti: Karamağara

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda yer alıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 10:02
Hatay’ın saklı cenneti: Karamağara

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda yer alıyor.


İlçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi’ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, araç ulaşımının güçlükle sağlandığı, genellikle Samandağ ilçesinden yapılan tekne turlarıyla gidilen Karamağara koyu ve Yuvadibi sahili, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz koylar, denizin temiz olması nedeniyle Hataylılar tarafından da yüzmek için tercih edilen alan olarak biliniyor.


1998 yılından bu yana yerli ve yabancı turistleri tekne aracılığıyla Karamağara koyu ve Yuvadibi sahiline getirdiklerini söyleyen tekne kaptanı Baykan Dobriç, "Turlarımız her gün sabah saat 09.00, akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor. Buraya her yerden insan geliyor. Yerli ve yabancı turistler, Samandağ’dan, Antakya’dan, Harbiye’den, Gaziantep’ten gelen oluyor. Tabi burayı gören insan hayran oluyor sizin gördüğünüz gibi hayran olmamak elde değil” dedi.


Tekne işletme sahiplerinden Kerem Dobriç ise, “Burası saklı bir koy herkesi bekleriz turlarımız her gün mevcut. 2 koyda yüzme molası oluyor, yüzmeyi bilmeyenlere can yeleği veriyoruz birebir ilgileniyoruz” diye konuştu.


Hatay’ın yanı sıra Antalya ve Marmaris’te de saklı koyların olduğunu ve hepsinin görülmesi gerektiğini söyleyen Ferhat İnan, “Benim ikinci gelişim buraya. Harikalar diyarı bir yer. Hatay’ın inanılmaz güzelliklerden bir tanesi ve çoğu insanın göremediği yerler buralar. Aynı zamanda Antalya ve Marmaris’te de hiç göremediğiniz koylarımız var, oraları görmeyi de herkese tavsiye ediyorum” dedi.


Hatay’da böyle güzelliklerin olması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Rencüzoğulları, “Çok güzel bir yer, tam doğa harikası bir yer. İlçemizde böyle güzel etkinliklerin düzenlemesi hepimiz için ayrıcalık. Böyle yerleri gezdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e destek
    1. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    2. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    3. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    4. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    5. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    6. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    7. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    8. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    9. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    10. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    11. Nargilede "enfeksiyon" riski
    12. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    13. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    14. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    15. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    16. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    17. Kızılay sokakları yenileniyor
    18. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    19. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    20. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    21. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    22. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    23. Azez'de terör saldırısı
    24. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    25. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    26. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    27. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    28. GASMEK ücretsiz başvuruları başladı
    29. TİKA’dan Cezayir’de 3D tasarım ve..
    30. İnternet kullanıcısı artıyor
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!