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Aktüel Hatay'ın Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Hatay'ın Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:52:00 -
Hatay'ın Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Genel durumunun iyi olduğunu belirten Kesin, "Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Kurallara mutlaka uyalım. Unutmayalım ki temizlik, maske ve mesafe hepimizin sağlığı için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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