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Gündem Hatay'ı teröristlerin yaktığını öğrenen muhalefet kafayı kuma gömdü
Gündem

Hatay'ı teröristlerin yaktığını öğrenen muhalefet kafayı kuma gömdü

Hatay'da çıkan yangını terör örgütü PKK'nın üstlenmesinin ardından başta CHP olmak üzere çevrecilik duyarı muhalifler adeta kafayı kuma gömdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:23:00 -
Hatay'ı teröristlerin yaktığını öğrenen muhalefet kafayı kuma gömdü

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınları terör örgütü PKK tarafından üstlenildi. Hatay'daki yangınları kendilerine "Ateşin Çocukları" diyen terör örgütü mensupları çıkardı.

Yangının ilk çıktığı dakikalardan itibaren hükümeti eleştirmeye kalkan muhalif isimler faillerin terörist olduğunu öğrenince gömüldükleri sessizlik kamoyunun dikkatinden kaçmadı.

Gerek Gezi Parkı olaylarında gerekse Kaz Dağları provakasyonunda sanki çevre hassasiyletleri varmışçasına açıklama üzerine açıklama yapan medya ve sanat camiasının muhalif tandaslı isimleri, teröristlerce çıkarılan orman yangınlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

O isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üyeleri olmak üzere Millet İttifakı'nın önde gelen isimleri yer alıyor. Millet İttifakı'nda terör örgütünü lanetleyen isimler çıksa da partilerin karar merciilerindeki sessizliğin gölgesinde kaldılar.

HDP'nin konuya ilişkin PKK'yı ve terör örgütlerini lanetlenleyen herhangi bir açıklama yapmaması ise şaşırtmadı.

Muhalif medya teröristleri görmezden gelip yalan propagandaya soyundu

Muhalefetin tetikçi medyası ise teröristlerce çıkarılan yangını çarpıtarak terör örgütlerine hiçbir şey söylemeden yangın çıkan bölgede maden projesi yapılacağı yalanını söyledi.

 

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Yorumlar

Hasan

Allah sizin gibi muhalefeti gavurun başına versin Türkiye'den sizi def etsin insan düşmanı ülke düşmanı PKK yaptığını duyunca başladınız iftiraya hayinler.
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Kader

Kansız ve şerefden yoksun olduklarindan
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