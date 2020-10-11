Hatay'ı ateşe veren kansızlar böyle yakalandı
Hatay'ın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının faillerinden gözaltına alınan 2 kişinin görüntüleri yayınlandı.
Dün Hatay'da 3 ilçede başlayan ve bugün gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen orman yangınlarının ardında terör örgütü PKK'nın olduğu belirlendi.
Ormanda görüldü
Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde PKK'lı terörist, plakasız motosikletle ormanlık alana gelip iç taraflara giderken vatandaş tarafından ihbar edildikten sonra yakalandılar.
Ateşe verip izledi
Hatay'ın Belen ilçesindeki yangının faili ise, yaktığı yangını izlerken görüntülendi. Belen'de çekilen bu videoda 8.saniyede kadraja giren yangını izleyen zanlı, Erzin'de ormanları yakarken yakalanıp gözaltına alındı.