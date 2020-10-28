  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aktüel

Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 07:00:15 -
Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına söndürme ekiplerince karadan müdahale ediliyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Berde kentine düzenlediği roket saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da old..
Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor
Teknoloji

Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor

Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nden güvenlik güçlerine yaklaşık 350 teslimat..
Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar
Ekonomi

Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay