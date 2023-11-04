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Yaşam Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada karar çıktı!
Yaşam

Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada karar çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 17:10:00 -
Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada karar çıktı!

Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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