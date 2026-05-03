Hatay'da zincirleme trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde cip, hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hatay’da meydana gelen zincirleme trafik kazası, akşam saatlerinde paniğe neden oldu. Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi Mahallesi’nde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 31 APT 773 plakalı cip, 31 KGD 37 plakalı hafif ticari araç, 31 GE 999 plakalı otomobil ve 31 AOV 586 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle birbirine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.