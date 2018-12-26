Hatay'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Hatay'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
14 kişi yakalandı
Operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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