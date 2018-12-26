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Hatay'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Hatay'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
Hatay'da zehir tacirlerine büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

 

14 kişi yakalandı

Operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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