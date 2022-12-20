Hatay'da yoğun sis
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Şehirde sabah saatlerinde etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle ilçe merkezi güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.