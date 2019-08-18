Hatay'da yaralı karaca bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar yaralı karaca buldu. Orhangazi Mahallesi'ndeki vatandaşlar Amanos Dağları'ndan yaralı bir karacanın yerleşim yerlerine indiğini fark etti. Bunun üzerine karacayı yakalayan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Söz konusu yere gelen görevliler, yaralı karacayı bakım merkezine götürdü. Öte yandan, karacanın doğadaki yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu yaralandığı değerlendiriliyor.

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