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Aktüel Hatay'da yakalanan 3 uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
Aktüel

Hatay'da yakalanan 3 uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:48:32 -
Hatay'da yakalanan 3 uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Araçta 82 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçiren ekipler, zanlılar S.D, A.K. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

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