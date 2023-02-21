Hatay’da yabancılara toprak mı satılıyor? Skandal iddiayla ilgili flaş gelişme

İlk olarak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in ortaya attığı "Hatay'da yabancılara toprak satılıyor" yalanının sosyal medyada çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, işin aslını köşesine taşıdı. Barlas, şunları kaydetti:

"Hatay’da yabancılara toprak mı satılıyor?

Bu iddiayı ilk olarak İyi Parti Lideri Meral Akşener ortaya atmıştı. "Hatay'da yabancılara toprak satılıyor" yalanı sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İddialara göre Hatay'da topraklar hızla el değiştiriyordu. Gerçekten bu korkunç iddia, "Hatay'da baraj patladı" yalanı gibi toplumda hızla yayıldı. Peki gerçek neydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına yaptığı açıklamada, "1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmıştır. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da benzer bir açıklaması çıktı ortaya. Şöyle diyordu Kurum: "Bu illerin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararıyla yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir. Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır."

Devletin en üst kademesinden çok net iki açıklama. Yabancılara ne özel ne de kamudan tek bir karış toprak satılmıyor. Peki bu açıklamalar birilerini tatmin etti mi? Veya açıklamaları okuyup özür dileyen olmuş mudur? Asla! Bugün baktım sosyal medyada yine bu yalanı bazıları yaygınlaştırmaya devam ediyor. Ve bu yalana inanmaya dünden hazır binlerce insan olduğunu görmek çok acı. (...)"