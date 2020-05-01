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Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:06:20 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da 99 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 99 uyuşturucu hap, iki kök Hint keneviri, bir gram toz esrar, tabanca ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili O.G, Y.B, M.Ç, H.G, Ö.G, K.K. ve B.F. gözaltına alındı.

O.G'nin 14 suçtan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olduğu, Y.B'nin de daha önce silahla yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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