  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye
Yerel Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi
Yerel

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo 750 gram esrar, 673 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da durumundan şüphelenerek durdurulan içerisinde K.T. ve E.K. adlı şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 750 gram esrar, 673 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan K.T. ve E.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Fırtına konteyneri uçurdu! Hatay’da saniyelik mucize yaşandı
Fırtına konteyneri uçurdu! Hatay’da saniyelik mucize yaşandı

Yerel

Fırtına konteyneri uçurdu! Hatay’da saniyelik mucize yaşandı

Sabahları bu hataları yapmayın! Meğer uykuları kaçıran bu 5 hataymış
Sabahları bu hataları yapmayın! Meğer uykuları kaçıran bu 5 hataymış

Sağlık

Sabahları bu hataları yapmayın! Meğer uykuları kaçıran bu 5 hataymış

Hatay’da neler yaşandı! Kalp krizi geçiren adamın düşüş anı kameralara böyle yansıdı!
Hatay’da neler yaşandı! Kalp krizi geçiren adamın düşüş anı kameralara böyle yansıdı!

Yerel

Hatay’da neler yaşandı! Kalp krizi geçiren adamın düşüş anı kameralara böyle yansıdı!

Caydırıcı cezalar getirin artık! Hatay’dan korkunç haber
Caydırıcı cezalar getirin artık! Hatay’dan korkunç haber

Gündem

Caydırıcı cezalar getirin artık! Hatay’dan korkunç haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23