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Aktüel Hatay'da TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya verildi
Aktüel

Hatay'da TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:19:30 -
Hatay'da TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya verildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ((TSKGV) bağışta bulunan hayırseverlere madalyaları törenle takdim edildi.

İlçede bir restorandaki törene TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz, Hatay Fahri Tanıtım Temsilcisi Rahmi Vardı, Kore ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Karadeniz, vakfın 1987 yılından bu yana Türk halkının verdiği destekle büyüdüğünü söyledi.

Türk halkıyla her zaman gurur duyduklarını belirten Karadeniz, kahraman gazilerin bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve beraberliği için canlarını feda etmekten hiçbir zaman çekinmediklerini sözlerine ekledi.

- Sattığı arabanın parasını vakfa bağışladı

Gani Güç de arabasını satarak TSKGV'na 25 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi.

TSKGV tarafından törene katılan bağışçılara madalya verilirken programa katılan Kore ve Kıbrıs gazilerine de gıda kolisi desteğinde bulunuldu.


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