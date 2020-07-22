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Aktüel

Hatay'da tren yolunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:31:45 -
Hatay'da tren yolunda çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'da tren yolunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, İskenderun-Malatya seferini yapan 63606 yakıt taşıyan yük treni Yeşiltepe Erzin mevkisinde seyir halindeyken, çalılık alanda çıkan yangın nedeniyle makinist tarafından durduruldu.

Yangına müdahale eden makinistler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü.

Yaklaşık bir saat bekleyen tren daha sonra Malatya'ya doğru hareket etti.







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