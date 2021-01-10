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Gündem Hatay’da tren kazası
Gündem

Hatay’da tren kazası

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin iş makinasına çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 03:30:00 -
Hatay’da tren kazası

Edinilen bilgiye göre; Toprakkale yönünden gelip İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni Dörtyol ilçesi Çaylı mahallesi Çaykara mevkiinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye özel bir firmaya ait iş makinası ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile devrilen iş makinası sürücüsü kepçe operatörü Fahri A. yaralandı.
Kazada yaralan iş makinası kepçe operatörü Fahri A. ambulans ile Dörtyol devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı yapılan ilk tedavisinin ardından Adana Çukurova üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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