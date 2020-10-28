Hatay'da, Suriyeli yetimler zeytin toplama şenliğine katıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetim çocuklar için "4. Zeytin Toplama Şenliği" gerçekleştirildi.

Yetim Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Minik Eller Bereket Topluyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra 22 dönümlük zeytin bahçesinde, 150 Suriyeli yetim çocuk zeytin topladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, zeytinin barış ve bereketi işaret eden çok önemli bir sembol olduğunu belirtti.

Dünyada savaşın bitmesini temenni eden Gülsatar, "Burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama, tarım atölyesi kapsamında yapılıyor. Aynı zamanda dünyaya barış mesajı veriyoruz. Yetim çocukların psikososyal gelişimleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dünyada hiçbir çocuk yetim kalmasın. Toplumların bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenlikte yer alan yetim çocuklardan 11 yaşındaki Meryem İnaz da çok eğlendiğini belirterek, "Bu etkinlikler bize her şeyi unutturuyor." açıklamasını yaptı.

Etkinlik sonunda Suriyeli yetim çocuklar, barış dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Açıklamada, çocukların topladıkları zeytinlerin, fabrikada işlenip yağa dönüştürüleceği ve onların yararına satışa sunulacağı da bildirildi.