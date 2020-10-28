  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da, Suriyeli yetimler zeytin toplama şenliğine katıldı
Aktüel

Hatay'da, Suriyeli yetimler zeytin toplama şenliğine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:59:23 -
Hatay'da, Suriyeli yetimler zeytin toplama şenliğine katıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetim çocuklar için "4. Zeytin Toplama Şenliği" gerçekleştirildi.

Yetim Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Minik Eller Bereket Topluyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra 22 dönümlük zeytin bahçesinde, 150 Suriyeli yetim çocuk zeytin topladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, zeytinin barış ve bereketi işaret eden çok önemli bir sembol olduğunu belirtti.

Dünyada savaşın bitmesini temenni eden Gülsatar, "Burada hem eğitim hem de öğretim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Zeytin toplama, tarım atölyesi kapsamında yapılıyor. Aynı zamanda dünyaya barış mesajı veriyoruz. Yetim çocukların psikososyal gelişimleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dünyada hiçbir çocuk yetim kalmasın. Toplumların bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenlikte yer alan yetim çocuklardan 11 yaşındaki Meryem İnaz da çok eğlendiğini belirterek, "Bu etkinlikler bize her şeyi unutturuyor." açıklamasını yaptı.

Etkinlik sonunda Suriyeli yetim çocuklar, barış dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Açıklamada, çocukların topladıkları zeytinlerin, fabrikada işlenip yağa dönüştürüleceği ve onların yararına satışa sunulacağı da bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay