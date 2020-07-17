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Aktüel

Hatay'da şüphelilerin otomobilden attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:42:38 -
Hatay'da şüphelilerin otomobilden attığı poşetten uyuşturucu çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine otoban gişelerinde bir otomobili durdurmak istedi.

Bu sırada araç içerisinden atılan poşeti inceleyen polis, 500 gram toz esrar ile 1,90 gram esrar buldu.

Şüpheliler A.Ö. ve H.S'nin ikametinde de arama yapan ekipler, 3 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.


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