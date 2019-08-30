Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Yangın, Samandağ ilçesinin Yeni Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.

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