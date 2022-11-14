Hatay'da pamuk fabrikasında yangın
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangında, soğutma çalışması devam ediyor.