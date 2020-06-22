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Aktüel

Hatay'da mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 02:01:19 -
Hatay'da mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Buluttepe Mahallesi'nde, barışmak için bir araya gelen iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından eve ateş açıldı. Mermi isabet eden 2 yaşındaki Ömür Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili olarak 9 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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